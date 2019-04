Kudelski: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Sabre":

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Kudelski per 16.04.2019, 09:35 Uhr bei 6,56 CHF. Kudelski zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Kudelski mit einer Rendite von -33,95 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,7 Prozent. Auch hier liegt Kudelski mit 36,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kudelski liegt bei einem Wert von 24,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 25,31) unter dem Durschschnitt (ca. 4 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kudelski damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kudelski aktuell 1,58. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Kudelski bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.