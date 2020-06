Kudelski: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Kudelski":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Kudelski am 09.06.2020, 15:38 Uhr, mit dem Kurs von 3.77 CHF. Die Aktie der Kudelski wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Kudelski nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kudelski zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Fundamental: Kudelski ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Kudelski von 3,92 CHF ist mit -20,33 Prozent Entfernung vom GD200 (4,92 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,3 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +18,79 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kudelski-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.