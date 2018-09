Kubicki wirbt für neuen Versuch für Jamaika-Bündnis

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vize Wolfgang Kubicki wirbt angesichts der immer neuen Konflikte der Großen Koalition für einen neuen Versuch für ein Jamaika-Bündnis: "Nach der nächsten Runde wird Jamaika funktionieren", sagte Kubicki am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Man brauche dafür ein neues Wählervotum, so der Bundestagsvizepräsident. Im Parlament würden Abgeordnete von FDP, Grünen und Union längst die Grundlage für ein mögliches Bündnis schaffen.

"Wir arbeiten momentan daran, die Differenzen gemeinsam auszuräumen." Der aktuellen Regierung stellte Kubicki ein vernichtendes Zeugnis aus: "Wir erleben hier ein Trauerspiel." Die Große Koalition werde "das Ende des Jahres nicht erreichen", so Kubicki.

Foto: über dts Nachrichtenagentur