Kubicki für mehr europäische Zusammenarbeit bei Terrorbekämpfung

KIEL (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat nach den Anschlägen in Spanien und Finnland mehr europäische Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung gefordert. "Wir brauchen genauso wie in Deutschland ein europäisches Terrorabwehrzentrum, denn die Grenzen spielen für Terroristen keine Rolle, wie wir aus dem jüngsten Anschlag auch wieder wissen", sagte Kubicki im "Deutschlandfunk". Außerdem brauche man einen Datenaustausch zwischen den europäischen Behörden, den es auf deutscher Ebene bereits gebe, "auch wenn er noch nicht so richtig funktioniert, wie wir im Fall Amri gesehen haben".

Die FDP fordere "so etwas wie ein europäisches FBI", was sich auf die Terrorismusbekämpfung und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität konzentriere. Diese mache schließlich "auch an Grenzen nicht Halt", so Kubicki.

