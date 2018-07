Berlin (ots) - Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident undstellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, kritisiert denleichtfertigen Umgang von Behörden und Unionspolitikern im Fall desmutmaßlichen ehemaligen Leibwächters von Osama Bin Laden, Sami A. Aufradioeins sagte Kubicki am Dienstag in der Sendung "Der SchöneMorgen":"Die Tatsache, dass der Innenminister, dass die Kanzlerin eineschnelle Abschiebung wollten, haben bestimmt dazu beigetragen, dassBehördenmitarbeiter, insbesondere beim BAMF, ihre Aufgabe nicht mehrordnungsgemäß wahrgenommen haben. Das Verwaltungsgericht selbsterklärte ja, es fühlte sich vom BAMF getäuscht. [...] Ich kann mirschwer vorstellen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Justiz undInnenministerium auf dieser Grundlage fortgesetzt werden kann. Denn,wenn die Gerichte sich nicht mehr darauf verlassen können, dass dieBehörden ihnen gegenüber die Wahrheit erklären, dann sieht es dunkelaus in Deutschland."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-31 100cvd@radioeins.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell