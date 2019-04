Kubas Parteichef Castro sagt Venezuelas Regierung Unterstützung zu

HAVANNA (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden Machtkampfs in Venezuela hat der ehemalige kubanische Präsident und amtierende Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Raúl Castro, dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro seine Unterstützung zugesagt.



"Niemals werden wir die Solidarität mit Venezuela aufgeben", sagte er am Mittwoch im Parlament in Havanna.

Kuba werde auch den Bedrohungen aus den Vereinigten Staaten standhalten. "Die Insel steht treu zum Frieden, aber fürchtet die Drohungen der US-Regierung nicht."

Kuba ist einer der engsten Verbündeten Maduros, der sich seit Januar einen erbitterten Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó liefert. Die sozialistische Karibikinsel leidet selbst unter der Wirtschaftskrise in Venezuela. So haben sich die Öllieferungen auf 50 000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag halbiert.

Castro stimmte die Kubaner auf Wirtschaftsprobleme ein. "Wir werden nicht in die Sonderperiode zurückfallen. Wegen der Diversifizierung der Wirtschaft ist die Lage heute eine andere. Aber wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein", sagte Castro. Die Sonderperiode bezeichnet den wirtschaftlichen Niedergang Kubas nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion./gn/DP/mis