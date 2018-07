Kuangda: Wohin geht die Reise?

Der Kuangda-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 3,81 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Textilien".Kuangda haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Kuangda hat mit einer Dividendenrendite von 5,21 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,43%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Apparel & Textile Products"-Branche beträgt +2,78. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kuangda-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

