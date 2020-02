Kuang-Chi: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Kuang-Chi aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.02.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 8.76 CNH geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kuang-Chi entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kuang-Chi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -22,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +4,84 Prozent im Branchenvergleich für Kuang-Chi bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,62 Prozent im letzten Jahr. Kuang-Chi lag 1,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Kuang-Chi liegt mit einer Dividendenrendite von 0,05 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Automatische Komponenten"-Branche hat einen Wert von 2,43, wodurch sich eine Differenz von -2,38 Prozent zur Kuang-Chi-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Kuang-Chi von 8,78 CNH ist mit -6,99 Prozent Entfernung vom GD200 (9,44 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 9,12 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,73 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kuang-Chi-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.