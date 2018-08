Kuang-Chi: Das kann einfach nicht wahr sein

Per 15.08.2018 wird für die Aktie Kuang-Chi am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 9,5 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Auto Teile und Ausrüstung".

Kuang-Chi haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kuang-Chi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -57,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -5,03 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -52,03 Prozent im Branchenvergleich für Kuang-Chi bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,63 Prozent im letzten Jahr. Kuang-Chi lag 59,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Kuang-Chi weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,07 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Automotive") von 2,17 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,1 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kuang-Chi beträgt das aktuelle KGV 251,66. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Kuang-Chi ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.