Kuang-Chi: Pleite oder Chance?

Der Kurs der Aktie Kuang-Chi stand am 30.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 7,35 CNH. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Kuang-Chi auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kuang-Chi für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Kuang-Chi für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Kuang-Chi insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kuang-Chi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,31 CNH mit dem aktuellen Kurs (7,35 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -40,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (8,52 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,73 Prozent), somit erhält die Kuang-Chi-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Kuang-Chi investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,09 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,23 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.