Kuang-Chi: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Am 12.07.2018 ging die Aktie Kuang-Chi an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 11,19 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Kuang-Chi haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an acht Tagen im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Kuang-Chi dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sieben Handelssignale (7 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kuang-Chi derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 16,31 CNH, womit der Kurs der Aktie (11,19 CNH) um -31,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,89 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -12,8 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kuang-Chi beträgt das aktuelle KGV 311,97. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Kuang-Chi ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.