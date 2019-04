KuanDeng Technology führt umfassende und automatische hochauflösende Kartentechnologie ein

Beijing (ots/PRNewswire) -Hochauflösende Karten werden oft als das "Gehirn" des autonomenFahrens bezeichnet. Anders als herkömmliche Navigationskarten müssenhochauflösende Karten nicht nur dynamische Verkehrsinformationen wieFahrspurmodelle, Straßenkomponenten, Straßeneigenschaften erkennen,sondern auch zusätzliche Elemente klar bestimmen, beispielsweiseStaus, Baustellenbedingungen, Verkehrsunfälle, Verkehrsregelung undWetterbedingungen.Die von KuanDeng Technology veranstaltete Konferenz "Extremeaccuracy - Large-scale Automatic High-definition Map Technology"präsentierte die Technologien für umfassende Vernetzung, automatischeVerarbeitung und Kartensammlung im Bereich hochauflösende Karten. Mitdieser visuell basierten Technologie ist KuanDeng Technology in derLage, größere Vorteile bei Skalierung, Automatisierung undGeschwindigkeit zu erreichen, was sich von der traditionellen Methodemit hohem Einsatz von Arbeitskraft und Materialressourcen wesentlichunterscheidet.Liu Jun, Gründer und CEO von KuanDeng Technology, sagte: "Jedeindustrielle Revolution ist eine neue Chance für den Markt, wennTechnologie und Umgebungsbedingungen zur gleichen Zeit vorhandensind. Jetzt wird durch hochauflösende Karten eine neue Branche aufder Basis von Technologie, Modell und Nachfrage etabliert."Er ist davon überzeugt, dass im Hinblick auf Technologieunterschiedliche hochpräzise Bildverarbeitungstechniken dieInnovationen bei hochauflösenden Karten ermöglicht haben -insbesondere durch künstliche Intelligenz. Außerdem hat im Hinblickauf Modellinnovationen die Popularität des intelligenten Fahrens undder intelligenten vernetzten Fahrzeuge dazu beigetragen, dassKartennavigation über Crowdsourcing möglich wurde. Dadurch ist dasProduktionsmodell der hochauflösenden Karten zum ersten Mal zu einerwirklich revolutionären Möglichkeit geworden. Schließlich ist durchdie rasante Entwicklung der Assistenzsysteme für autonomes Fahren unddas autonome Fahren selbst eine erhöhte Nachfrage entstanden, dieauch die Erneuerung und die Entwicklung der gesamten Branche fördernwird.Die hochauflösenden Karten von KuanDeng Technology zeigen nichtnur Streckenform, Gefälle, Kurvenverlauf, Straßenbefestigung,Richtung und weitere Informationen wie normale Karten an, sondernenthalten auch detaillierte Angaben über Fahrspurtyp,Orientierungspunkte am Straßenrand, Zäune, Straßenrand-Arten usw. Siebieten leistungsstarke technische Unterstützung für Entwickler undPartner in der Branche, um das autonome Fahren weiter zu stärken unddie kommerzielle Anwendung des autonomen Fahrens in verschiedenenSzenarien voranzubringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/845994/KuanDeng.jpgPressekontakt:Zhang Chunying+86-10-8588-8330zhangchunying@cenbo.ccOriginal-Content von: Kuandeng, übermittelt durch news aktuell