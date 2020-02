"Ku'damm 63": Drehstart für ZDF-Dreiteiler (FOTO)

Mainz (ots) - Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln "Ku'damm" gehtdie Geschichte der Familie Schöllack in der Tanzschule "Galant" amKurfürstendamm jetzt weiter. Am heutigen Montag, 10. Februar 2020, beginnen inBerlin und Umgebung die Dreharbeiten zum historischen ZDF-Dreiteiler "Ku'damm63". Die Drehbücher nach der Idee von Creative Producerin Annette Hess schriebHeadautor Marc Terjung gemeinsam mit Seraina Nyikos und Johannes Rothe. Unterder Regie von Sabine Bernardi spielen auch in den neuen drei Folgen SonjaGerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, Trystan Pütter, SabinTambrea, August Wittgenstein, Heino Ferch, Uwe Ochsenknecht und andere. Neu imEnsemble sind die Sängerin Helen Schneider sowie Giovanni Funiati.Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre drei Töchter Monika (SonjaGerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssen sich auch im Jahr1963 mit den gesellschaftlichen Zwängen und ihren persönlichen Liebesdramenauseinandersetzen.Die Ehen der drei Schöllack-Schwestern sind schwierig - jede auf ihre Weise.Monika und Joachim (Sabin Tambrea) geraten in eine tiefe Krise, als Monika eineFehlgeburt erleidet und Joachim die Schuld bei sich sucht. Monika stürzt sichgemeinsam mit Freddy (Trystan Pütter) in die Arbeit, um für Sängerin HanneloreLay (Helen Schneider) einen Song für den Grand Prix d'Eurovision de la Chansonzu komponieren. Helga wiederum übernimmt kurzfristig die Leitung der Tanzschule,nachdem Caterina durch einen Autounfall außer Gefecht gesetzt ist. Sie stelltden argentinischen Tanzlehrer Armando (Giovanni Funiati) ein, und zwischenbeiden entbrennt eine glühende Liebe. Aber hat Helga die Kraft, die bürgerlichenFesseln ihrer Ehe mit Wolfgang (August Wittgenstein) abzustreifen?Eva erpresst ihren Mann Professor Fassbender (Heino Ferch) und baut sich mitdessen Geld ein Leben als Galeristin auf. Doch Fassbender beginnt aufzubegehren.Für Caterina stellt dies eine unhaltbare Situation dar, und sie nimmt die Sachein die Hand - nicht ahnend, in welche Abwärtsspirale sie ihre Tochter damitstürzt. Caterina selbst trifft durch einen Zufall Fritz Assmann (UweOchsenknecht) wieder und ringt zudem mit der Frage, ob sie das Zepter an dienächste Generation weiterreichen kann."Ku'damm 63" und die Geschichten der Schöllacks stehen exemplarisch für eineZeit, in der eine Frau über ihr Leben kaum selbst bestimmen konnte. Doch Monikaund ihre Schwestern finden in der Berliner Gesellschaft der frühen 60er Jahreihren Weg in eine neue Unabhängigkeit frei von gesellschaftlichen Zwängen undpersönlichen Restriktionen."Ku'damm 63" ist eine UFA-FICTION-Produktion im Auftrag des ZDF. Produzent istBenjamin Benedict, ausführender Produzent Marc Lepetit. Der Weltvertrieb liegtbei ZDF Enterprises. Die Redaktion im ZDF verantworten Heike Hempel, BastianWagner und Beate Bramstedt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis MitteMai 2020. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kudamm63Pressemappe zu "Ku'damm 59": https://presseportal.zdf.de/pm/kudamm-59/"Ku'damm 59" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/kudamm-59https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4516114OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell