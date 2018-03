"Ku'damm 59" - Fortsetzung der Familiengeschichte startet im ZDF / Mit Dokumentation und Online-Specials (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem großen Erfolg von "Ku'damm 56" startet mit "Ku'damm 59"die prominent besetzte Geschichte über Caterina Schöllack und ihredrei Töchter jetzt in die zweite Runde: Das ZDF zeigt die drei Filmeam Sonntag, 18., Montag, 19., und Mittwoch, 21. März 2018, jeweils um20.15 Uhr und im Anschluss an Teil 1 um 21.45 Uhr "Ku'damm 59 - DieDokumentation". Annette Hess schrieb die Bücher, nach denen SvenBohse Regie führte. In den Hauptrollen spielen Sonja Gerhardt,Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Emilia Schüle, in weiteren Rollensind Heino Ferch, Ulrich Noethen, Trystan Pütter, Sabin Tambrea,August Wittgenstein und andere zu sehen.Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin: "Mit'Ku'damm 59' setzen wir unseren erfolgreichen Mehrteiler mit demgleichen kreativen Team fort. Wir bleiben in den 50er Jahren und beiden weiblichen Themen der Zeit. Wir erzählen von Frauen, dieerwachsen werden und spüren, was es heißt, in dieser Zeit berufstätigund alleinerziehend zu sein.""Ku'damm 59" führt die Geschichte von Caterina Schöllack (ClaudiaMichelsen) und ihren Töchtern im Berlin der 50er Jahre fort: Monika(Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssensich in der starren Gesellschaft der damaligen Zeit zurechtfinden undtreten für die weibliche Selbstbestimmung und Sexualität ein. Monikaund Freddy (Trystan Pütter) machen im Show-Business bei ProduzentKurt Moser (Ulrich Noethen) Karriere, Mutter Caterina gibt derenManagerin. Gleichzeitig kämpft Monika als ledige Frau um dasSorgerecht für ihre Tochter Dorli und versucht auch, Joachim (SabinTambrea) zurückzugewinnen. Helga arbeitet hart daran, an der Seiteihres Mannes Wolfgang (August Wittgenstein) die perfekte Hausfrau undMutter für die Tochter ihrer Schwester Monika zu sein, Eva hingegenhadert mit ihrem Leben als Gattin von Professor Fassbender (HeinoFerch).3sat zeigt die Wiederholung der drei Teile von "Ku'damm 56" amFreitag, 16. März 2018, ab 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek sind dieersten Folgen bereits jetzt verfügbar.Ab dem 18. März 2018, 10.00 Uhr, können die neuen Folgen von"Ku'damm 59" in der ZDFmediathek sowie in HDR über HBBTV gesehenwerden. Alle sechs Folgen werden zwölf Monate dort abrufbar sein.Auf https://kudamm59.zdf.de finden die Nutzer zudem vielfältigeExtras wie Informationen zur Familiengeschichte, Einblicke in dieProduktion und Begleitvideos. Ein besonderes Special ist ein360-Grad-Video, das dem Zuschauer ermöglicht, Monikas prägendeMomente der ersten drei Filme nachzuerleben. Im Rahmen einesProgrammschwerpunktes wird dort auch das begleitendeDokumentationsprogramm mit abgebildet.Die Musik zu "Ku'damm 59" wurde zum Teil exklusiv für denDreiteiler komponiert und von Sonja Gerhardt und Trystan Pütterselbst gesungen. Die Songs sind über gängige Musikplattformen onlinezum Abruf erhältlich.https://presseportal.zdf.de/pm/kudamm-59/https://zdf.de/filme/kudamm-59http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kudamm59Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell