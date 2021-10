Kryptowährungsmarkt: Die wichtigsten Informationen am Wochenende!

Am Dienstag meldete Hive Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) einen Anstieg der Mining-Einnahmen im ersten Quartal um 466 % im Vergleich zum Vorjahr, die sich auf 37,2 Millionen US-Dollar beliefen. Der Nettogewinn lag in diesem Zeitraum bei 18,6 Mio. $.

Das in Kanada ansässige Unternehmen HIVE hat im ersten Quartal 225 Bitcoin (CRYPTO: BTC) und 9.700 Ethereum (ETH) geschürft.

Am nächsten Tag meldete Riot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung