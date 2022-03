Kryptowährungsbezogene Aktien: Neuer Antrieb?

Kryptowährungsbezogene Aktien wie Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT)werden am Mittwochmorgen inmitten eines starken Anstiegs des Preises von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum(CRYPTO: ETH) höher gehandelt.

Überblick

Die Bewegung scheint technischer Natur zu sein, denn Bitcoin prallte an der Unterstützung um 38.000 $ ab, bevor er weiter anstieg. Die Kryptomärkte könnten sich auch in Erwartung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung