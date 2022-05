Kryptowährungsbezogene Aktien: Es geht nach oben!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Kryptowährungsbezogene Aktien, einschließlich Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) handeln am Mittwoch höher inmitten eines Anstiegs der Kryptopreise, angeführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH). Bitcoin und Ethereum, die beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, stiegen zusammen mit den breiteren Märkten an, nachdem die Federal Reserve am Mittwoch die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben hatte, die erste Zinserhöhung um mindestens einen halben Prozentpunkt… Hier weiterlesen