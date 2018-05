Kryptowährungen - Vertrauen in Preisstabilität und Anlagepotential gesunken / BearingPoint-Umfrage zeigt: Trotz hohem Bekanntheitsgrad werden virtuelle Währungen kaum genutzt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der Bekanntheitsgrad von Kryptowährungen ist im Laufe des letztenJahres weiter gestiegen und bleibt somit auf hohem Niveau. Rund 88Prozent der Verbraucher kennen die virtuellen Zahlungsmittel oderhaben bereits davon gehört. Damit hat sich der Bekanntheitsgrad imVergleich zum Vorjahr um 17 Prozent erhöht. Dennoch begegnen dieDeutschen der alternativen Währung skeptisch und es besteht nach wievor eine große Differenz zwischen Bekanntheit und tatsächlicherNutzung. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage derUnternehmensberatung BearingPoint, bei der über 1.000 Verbraucher inganz Deutschland befragt wurden. Die Erhebung wurde zum dritten Maldurchgeführt und beschreibt, wie sich die Wahrnehmung und Nutzungvirtueller Zahlungstechnologien in den vergangenen Jahren veränderthat.Ein Großteil der Befragten betrachtet Kryptowährungen im Vergleichzu staatlichen Währungen und Gold weiterhin als Nischenprodukt. Goldwird mit 77 Prozent nach wie vor als stärkste Anlageform angesehen,gefolgt von staatlichen Währungen (60 Prozent). Nur 30 Prozent derBefragten sehen Kryptowährungen als wertvolle Anlage an. Zudemglauben nur 31 Prozent, dass Kryptowährungen das Potential haben,traditionelle Zahlungsmittel abzulösen. Im Jahr 2017 waren dies noch34 Prozent."Kryptowährungen wurden in den Medien vor allem während desKursanstiegs Ende 2017 bekannter. Dadurch stieg auch das Bedürfnisder Verbraucher, an dem Thema teilzuhaben. Durch einen anschließendenKursverfall ist das Vertrauen in die alternative Währung aber wiedergesunken und die bislang fehlende Regulierung verstärkt dieseUnsicherheit gegenüber Kryptowährungen noch", erklärt Dr. RobertBosch, Partner bei BearingPoint im Bereich Financial Services. Dieszeigt sich auch bei der vermuteten Preisstabilität: Ebenso wieletztes Jahr vertrauen Verbraucher nach wie vor der Preisstabilitätvon Gold am stärksten (82 Prozent), gefolgt von staatlichen Währungen(72 Prozent). Lediglich 23 Prozent der Befragten stufenKryptowährungen als vertrauenswürdig hinsichtlich der Preisstabilitätein (9 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr).Bisher wenige Nutzer - vor allem jung, männlich und gebildetWenn es um das Wissen und die Nutzung von Kryptowährungen geht,zeigt sich ein unterschiedlicher Zugang von Männern und Frauen: Mit25 Prozent haben sich wesentlich mehr Männer näher mit deralternativen Währung befasst als Frauen (9 Prozent). Dies wird auchbeim Erwerb von Kryptowährungen bestätigt: Viermal mehr Männer alsFrauen haben Kryptowährungen bereits gekauft. Hinsichtlich derAltersklassen ergab die Umfrage, dass Kryptowährungen zwar unterallen Altersgruppen fast gleich bekannt sind - allerdings nimmt derAnteil der tatsächlichen Nutzer mit steigendem Alter ab. Währendunter den 18-29-Jährigen noch 22 Prozent die virtuellen Währungennutzen, so sind es unter den 30-49-Jährigen nur noch 17 Prozent, undunter den über 50-Jährigen lediglich 13 Prozent. Auch beimBildungsniveau lässt sich eine Tendenz erkennen: Befragte mit Abiturund Studium nutzen Kryptowährungen nicht nur doppelt so häufig wieBefragte mit Hauptschulabschluss, unter ihnen sind auch wenigerBefragte, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auskennen (7 versus19 Prozent). Die absoluten Zahlen der tatsächlichen Nutzer sind allesin allem aber sehr klein. Lediglich 5 Prozent aller Befragten habenKryptowährungen bereits erworben.Spekulation auf Wertsteigerung häufigster Grund für ErwerbUnter diesen Nutzern wurde als meistgenannter Grund für den Erwerbdie Spekulation auf Wertsteigerung angegeben (54 Prozent). Weitere 26Prozent der Nutzer sehen die alternative Währung dagegen alsInvestition für den Anwendungsfall an und etwa gleich viele schätzenKryptowährungen als mögliches Zahlungsmittel ein und bewahren sie alsWertgegenstände auf. Unter den virtuellen Währungen ist Bitcoin dieam häufigsten erworbene Währung, gefolgt von Ethereum und Ripple."Eine Weiterentwicklung und Durchsetzung alternativer Währungen istmit fortschreitender Digitalisierung wahrscheinlich", folgert Boschund fügt hinzu: "Vonseiten der Gesetzgeber sollte daher das Vertrauenin alternative Währungen am besten anhand Regulierungen undrechtlichen Rahmenbedingungen gestärkt werden."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. 