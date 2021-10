Kryptowährungen: Die Top-Gewinner der vergangenen Woche!

SHIBA INU (CRYPTO: SHIB) war in der vergangenen Woche der Top-Gewinner unter den großen Münzen. Hier sind die Münzen, die am meisten in diesem Zeitrahmen gestiegen sind.

Der selbsternannte “Dogecoin (CRYPTO: DOGE) Killer” stieg innerhalb von sieben Tagen um 222,51 %. Der Anstieg des Münzpreises erfolgte, nachdem ein Kryptowal oder Wale letzte Woche Billionen von SHIB gekauft hatten.

Ein Tweet von Elon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung