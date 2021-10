Kryptowährungen: Ripple vor Aufbruch!

Der XRP von Ripple (CRYPTO: XRP) wird am Donnerstag in einem sich abkühlenden Kryptowährungsmarkt niedriger gehandelt. Viele Kryptowährungen werden niedriger gehandelt, nachdem Bitcoin (CRYPTO: BTC) am Mittwoch ein Allzeithoch erreicht hat. XRP wird in einem technischen Muster gehandelt und könnte mit der Zeit einen Ausbruch erleben.

Ripple lag bei der letzten Überprüfung am Donnerstag Nachmittag um 3,64% bei $1,10.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

XRP Tages-Chartanalyse XRP hält ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!