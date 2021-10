Kryptowährungen: Langfristig eine sichere Vermögensanalge?

Anleger wägen alle Arten von Vermögenswerten ab, bevor sie ihr Geld auf irgendetwas setzen. Das kann Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Gold, Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) oder Silber sein. Unter allen Top-Investitionswerten der Welt, unabhängig von der Klasse – Unternehmen, Rohstoffe, digitale Währungen – sind Kryptowährungen jedoch die am schnellsten wachsende Anlage und werden voraussichtlich in drei Jahren eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Silber



mehr >