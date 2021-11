Kryptowährungen: Indonesische Religionsbehörde verbietet Krypto!

Indonesiens religiöse Führer haben Kryptowährungen wie Bitcoin(CRYPTO: BTC) als für Muslime verboten erklärt.

Indonesiens Nationaler Religionsrat entschied, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen haram sind, was bedeutet, dass sie für Muslime verboten sind, so ein Bericht von Bloomberg vom Donnerstag. Nach einer Expertenanhörung am Donnerstag sagte Asrorun Niam Sholeh, Leiter der Abteilung für religiöse Dekrete, dass der Rat Kryptowährungen verbietet, weil sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung