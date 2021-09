Kryptowährungen: El Salvadors Präsident kauft 150 Bitcoins!

Laut TradingView-Daten stürzte Bitcoin (CRYPTO: BTC) am Dienstag um fast 19 % vom Tageshöchststand von fast 53.000 $ auf einen Tiefstand von unter 43.000 $.

Dies ist der erste Tag, an dem Bitcoin in El Salvador, dem ersten Land, das Kryptowährungen als nationale Währung einführte, zum gesetzlichen Zahlungsmittel wurde.*Obwohl Bitcoin den Abwärtstrend mitmachte, stürzte sich El Salvador mit 150 Bitcoin in den



