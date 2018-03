Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, ICO … Sie sollten Bescheid wissen!

Seit einigen Jahren rücken Kryptowährungen wie der Bitcoin immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren. Zwar ist keineswegs gesichert, dass solche Währungen eines Tages unsere bisherigen Währungen ersetzen werden. Aber das ist nicht der Punkt. Was für uns als Investoren viel interessanter ist, ist die faszinierende Technologie, mit der hier gearbeitet wird: Die Blockchain-Technologie. Warum?

Weil diese Technologie das Potenzial hat, immens viele Industriebranchen zu revolutionieren. Dabei geht es um eine grundsätzlich endlos erweiterbare Kette von Datensätzen (Blocks), die durch kryptographische Verfahren miteinander verbunden sind. Das ermöglicht größere Datenmengen, schnelleren Zugriff, höhere Sicherheit und umfassendere Verfügbarkeit. Dass die Kryptowährungen, die bislang ja mehr eine neuartige Technologie sind als de-facto-Zahlungsmittel, sich dieser Technik bedienen, ist nötig und nachvollziehbar … aber das ist eben nur der Anfang.

Interessant ist z.B. auch die Methode des ICO (Initial Coin Offering) zur Kapitalbeschaffung – wird das eines Tages die klassischen IPO’s, sprich Börsengänge als Weg zur Kapitalbeschaffung der Unternehmen ersetzen? Durchaus möglich. Und dieser Tag ist womöglich gar nicht so fern, wie viele denken.

Manche sagen, all das wäre etwas für die Jüngeren, die näher an solchen Technologien stehen. Aber ist das wirklich eine kluge Sicht der Dinge? Die Blockchain-Techologie kann unser Leben sehr schnell verändern, zu einem Zeitpunkt, zu dem die scheinbar „Älteren“, die dergleichen momentan noch von sich schieben, noch mitten im Arbeits- und Investmentleben stehen. Warum also sollte man sich damit nicht doch eingehender beschäftigen? Und dazu bietet sich jetzt Berlin an, denn:

In Berlin findet am 5. und 6. April die erste C3 Crypto-Conference statt, Deutschlands bisher größte Messe und Konferenz zu den Themenbereichen Blockchain und Kryptowährungen. Eine hochkarätige Besetzung auf der Bühne garantiert bemerkenswerte Einblicke und Anregungen zu diesem Themenbereich. Wer sich das einmal genauer ansehen möchte, sollte diese Chance nutzen!

Informationen zu diesem Event finden Sie hier: https://crypto-conference.com – einfach klicken!