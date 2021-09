Kryptowährungen: Bitcoin verkaufen, Ethereum kaufen? Expertenmeinung!

Ethereum (CRYPTO: ETH) ist nun der größte Teil des Portfolios des ehemaligen Hedgefonds-Managers von Goldman Sachs (NYSE:GS), Raoul Pal, der sagte, dass er am Ende vielleicht alle seine Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Bestände verkaufen wird.

Pal, der derzeit CEO des On-Demand-Finanz-TV-Kanals Real Vision ist, äußerte sich am Montag in einem Interview mit Bankless in einem Podcast.

Bei der Darstellung der Änderungen, die er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung