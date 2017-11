Kryptowährung DASH, seit 9. November auf Huobi.Pro gehandelt, baut Marktanteil in China aus

Singapur (ots/PRNewswire) - Huobi.Pro, eine der größten Börsen fürKryptowährung, hat am 9. November 2017 (GMT+8) den DASH-Tokeneingeführt. Ein- und Auszahlungen sind ab 10.00 Uhr am 9. November2017 (GMT+8) möglich. Der DASH/BTC- und DASH/USDT-Handel ist ab 10.00Uhr am 10. November 2017 (GMT+8) möglich. Als Reaktion auf dieseNachricht ist der Preis von DASH in nur 7 Stunden um 13,8 %gestiegen.Der aktuelle Marktwert der DASH-Währung liegt bei 2,4 Mrd. USD,damit liegt sie auf Platz sechs unter den digitalen Währungen.DASH ist eine dezentralisierte Kryptowährung. Im Vergleich zuBitcoin bietet DASH ein neues Konzept für Konsensmechanismus,Transaktionsbestätigung und anonyme Transaktionen. Dies macht DASH zueiner einzigartigen digitalen Währung. Laut Huobi BlockchainApplication Research Institution eignet sich DASH durch seineInstantSend-Technologie besser für Bezahlszenarien.www.huobi.pro mit Sitz in Singapur ist eine weltweit führendeDigital-Asset-Börse, die professionelle Investoren auf der ganzenWelt bedient.Am 31. Oktober gab Huobi bekannt, dass es sich in Singapur,Südkorea, Hongkong und Kontinentalchina niedergelassen hat. Zu denTochtergesellschaften gehören Huobi.Pro, eine innovativeDigital-Asset-Börse für professionelle Investoren auf der ganzenWelt, Huobi Korea, eine Digital-Asset-Börse mit koreanischen Won alsTransaktionswährung, Huobi China, ein professioneller integrierterDienstleister für Informationen und Forschung, sowie Huobi Wallet,ein weltweiter Dienstleister für Digital-Asset-Management.Pressekontakt:Dong Tingyu+86-182-7145-6216dongtingyu@huobi.comOriginal-Content von: Huobi Technology PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell