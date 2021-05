Kryptowährung: Aufgepasst!

Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) handelten bei Redaktionsschluss am Sonntagabend inmitten der Ungewissheit, ob Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Elon Musk angedeutet hat, die Kryptowährungsbestände des Autoherstellers zu dumpen, aber es gibt eine Münze, die den Trend in der letzten Woche geknickt hat.

Polygon (MATIC) ist über einen Zeitraum von sieben Tagen bis zum Redaktionsschluss um 69,63% gestiegen. Auf einer 24-Stunden-Trailing-Basis wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung