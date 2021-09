Kryptos: DeFi und NFTs – zwei Megatrends unter der Lupe!

Ich habe an dieser Stelle schon frühzeitig über das Thema Decentralized Finance (DeFi) geschrieben. Auch auf das Thema NFTs, Non-Fungible Tokens, habe ich bereits aufgegriffen. Beides sind für mich Megatrends an den Krypto-Märkten. Das heißt, wenn man in die richtigen Krypto-Projekte und somit Coins/Tokens investiert, kann man hohe Gewinne einfahren.

Heute möchte ich jedoch diese beiden Megatrends noch einmal genauer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung