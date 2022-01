Kryptos: Crash durch Fed – Armageddon oder Kaufchance?

Seit meinem letzten Newsletter, am 24. Dezember 2021, hat sich einiges getan. Leider nicht gerade das, was sich die Bullen an den Krypto-Märkten gewünscht hätten. Aber Märkte sind nun einmal kein Wunschkonzert und auf die drohenden Gefahren hatte ich schon seinerzeit hingewiesen. So schrieb ich, dass sich der Bitcoin (BTC) noch in einer Seitwärtsbewegung, einer Konsolidierung, befinden würde. Das Chartbild ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >