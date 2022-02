Kryptomarkt: Aufwind durch Regulierung in Indien?

Kryptowährungen fanden eine wichtige Erwähnung im indischen Unionshaushalt für 2022-23 – ein viel beachtetes Ereignis, bei dem die Zentralregierung des Landes ihren Finanzplan für das nächste Haushaltsjahr vorstellt.

Die indische Finanz- und Unternehmensministerin Nirmala Sitharaman kündigte in ihrer Haushaltsrede an, dass die Regierung plant, durch Kryptowährungen erzielte Gewinne mit 30 % zu besteuern – was jahrelange Spekulationen beendete und virtuelle Vermögenswerte



