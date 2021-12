Kryptogrößen wackeln – Polygon wächst, wie geht es weiter?

Die Stimmung bei den Kryptowährungen hat sich seit ihrem Höchststand Anfang November eingetrübt. Nach dem Tiefpunkt am vergangenen Freitag inmitten der Omicron-Variante Angst, eine Erholung in der cryptoverse wurde in den Werken gewesen.

Während Bitcoin (CRYPTO: BTC) und andere wichtige Altcoins Schwierigkeiten haben, sich über Wasser zu halten, verzeichnet Polygon (CRYPTO: MATIC) am Mittwoch starke Kursgewinne. An einem Punkt des Tages ...



