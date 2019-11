Kryptographieexperten von Penta Security bringen PALLET Z heraus, eine digitale Asset- Management-Lösung für Unternehmen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Penta Security Systems Inc.stellt offiziell PALLET Z, das weltweit erste Rugged-Book "ColdWallet" für Unternehmen und Folgeprodukt auf das im März neuherausgegebene PALLET X vor. PALLET Z ist eine digitaleAsset-Management-Lösung, die ein Hardwaresicherheitsmodul auf Basisdes PALLET-Framework nutzt, ein Blockchain-Protokoll mitKryptoalgorithmus, das von Penta Security entwickelt wurde.Neben PALLET Card und PALLET Bridge konnte Penta Security durchMarkteinführung der sichersten digitalen Asset-Management-Umgebungauf Unternehmensebene seine 22-jährige Erfahrung in Cybersicherheitund Kryptographie unter Beweis stellen.Das auf dem PALLET-Framework, einer geläufigen technischen Basis,beruhende PALLET Z schützt vor den größtenAsset-Management-Bedrohungen, was zur Optimierung der systematischenEffizienz in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte ausschlaggebendist.PALLET Z wurde optimiert für Institute, die zwecks rigorosemAsset-Management nicht nur eine Zwei-Faktor-Authentifizierungbenötigen, sondern auch die Segregation-of-Duties-Funktion (SoD), mitder der Missbrauch unabhängiger Vermögenswerte verhindert und einreibungsloses Übertragungssystem für Transaktionen gewährleistetwird. So können Nutzer allen externen Zugriff sperren, indem sie sichaus allen Netzwerkumgebungen mit Ausnahme der PALLET Z Card trennen,zu denen auch die Zugriffssperre für alle nicht vertrauenswürdigenGeräte und die Unterbindung einer unabhängigenWallet-Wiederherstellung über die Secret-Sharing-Funktion gehören.Die Funktionen und Schlüssel werden zusammen in einerTrusted-Execution-Environment (TEE) eingesetzt, die 6Multifunktionen, einschließlich Multi-Signaturen undMehrparteienberechnungen, ermöglicht.PALLET Z wurde erstmalig diesen Monat in Tokio bei der Fintech &Blockchain 2019 Japan vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung ergriffPenta Security die Chance, die PALLET-Produkte vorzustellen und derenEinsatz anschaulich zu erklären."Da immer mehr Länder ihre Blockchain-Entwicklung vorantreiben,freuen wir uns sehr, PALLET-Produkte international vorstellen zukönnen", sagt SangGyoo Sim, CTO von Penta Security. "Als führenderAnbieter von Cybersicherheit in Asien hoffen wir, durch das digitaleAsset-Management, die Knoten und Verwahrdienste unsererPALLET-Produkte eine Bewegung in Richtung eines technischenDeFi-Umfelds anzustoßen."Informationen zu Penta SecurityPenta Security Systems Inc. ist branchenführend in Daten-, IoT-und Blockchain-Sicherheitslösungen und -diensten. Mit 22 JahrenErfahrung im Betrieb sicherer Verbindungen wurde Penta Security gemäßFrost & Sullivan zum führenden Cybersicherheitsanbieter Asiens undmit seinem APAC-Marktanteil führend in der WAF-Branche. Als Pionierin der Absicherung von Blockchain-Umgebungen verfolgt Penta Securityweiter innovative Ziele. Weitere Informationen über Penta Securityfinden Sie auf www.pentasecurity.com. Fragen zuGeschäftspartnerschaften können an info@pentasecurity.com gerichtetwerden.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1020801/PALLET_Z_Penta_Security.jpgPressekontakt:Rachel Yoonrachel.yoon1@pentasecurity.com+82-2-2125-6749Original-Content von: Penta Security Systems, übermittelt durch news aktuell