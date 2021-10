Krypto: Das sind die 4 Münzen der Woche!

Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) ist am Wochenende in die Höhe geschossen und hat ein Allzeithoch von 0,00004442 $ erreicht. Die Meme-Kryptowährung verzeichnete in den letzten sieben Tagen beeindruckende Zuwächse, angetrieben durch den Rummel um eine potenzielle Notierung bei Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD).

Am Sonntag, als Reaktion auf einen Benzinga-Artikel, der von Dogecoin (CRYPTO: DOGE) Millionär Glauber Contessoto geteilt wurde, enthüllte Tesla Inc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung