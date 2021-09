Krypto: Wiederholt China einen 600 Jahre alten Fehler?

Zheng He und die Große Schatzflotte. Gemälde von Michael Boss.

Unser Kollege von ZeroHedge, Quoth The Raven”, hat in einem kürzlich erschienenen Beitrag angedeutet, dass Chinas hartes Durchgreifen gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen durch den Wunsch motiviert ist, einen Kataklysmus” in der Kryptowährung zu vermeiden. Unser Korrespondent Anatoly Karlin bietet eine andere Interpretation. Zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung