Krypto-Währungen, das hat mich umgehauen.

Ich will nicht, dass du glaubst, ich wäre schadenfroh. Das ist wirklich nicht mein Fall.

In den letzten Jahren war ich fasziniert von der Blockchain-Technologie, aber ein wenig skeptisch gegenüber ihren Inkarnationen in Coins und Token.

Wir wissen alle, dass es bei den Kryptos seit Anfang des Jahres nicht gut läuft. Bitcoin handelt heute (es ist der 23. August, während ich das hier schreibe) bei etwa 6.500 US-Dollar, deutlich weniger als der Höhepunkt von 19.500 US-Dollar.

Noch schlechter hat sich der Markt insgesamt entwickelt, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung des Coin-/Token-Universums – laut CoinMarketCap – um fast 75 % gesunken ist. Wahnsinn!

Doch damit nicht genug: Der Höhepunkt des Coin-Marktes lag bei fast 800 Milliarden US-Dollar. Heute sind es nur noch rund 200 Milliarden. Das bedeutet, dass der Wertverlust schwindelerregende 600 Milliarden US-Dollar beträgt.

Aus Sicht der Aktienanleger wäre das so, als ob Facebook und General Electric … komplett verschwinden würden.

Es gibt hier auch keine simple Lektion, die wir lernen können. Aber eine Sache, die wir Investoren im Auge behalten können, ist, dass es echt schwierig sein kann, mit coolen neuen Technologien Geld zu verdienen.

Nehmen wir nur das Internet als Beispiel. Wir kennen viele Unternehmen, die dank der Umwälzungen durch das Internet (das bereits erwähnte Facebook wäre ein Beispiel dafür!) zu massiv profitablen Global Playern geworden sind.

Aber auf dem Weg dorthin gab es viele Unternehmen, die wir aus den Augen verloren haben oder die ganz aus dem Geschäft ausgeschieden sind. In den späten 1990er Jahren schien es zeitweise, als ob der Zusatz „.com“ im Namen eines Unternehmens ausreichen würde, um wahnsinnig erfolgreich zu werden.

Am Ende kam es dann anders.

Es erinnern sich einige von euch vielleicht noch daran, als eine Eisteefirma namens Long Island Iced Tea ihren Namen in „Long Blockchain Corp.“ änderte. Die Aktie dieses Unternehmens verdreifachte sich am Tag nach der Bekanntgabe des neuen Namens von 2,44 US-Dollar auf 6,91 US-Dollar. Aber die Namensänderung machte es nicht zu einem Technologieunternehmen. Heute notieren die Aktien bei 0,19 US-Dollar.

Also hier ist der heiße Tipp: Nimm dir eine ernsthafte Recherche über das Unternehmen oder die Investition vor. Finde heraus, wie es Wert schafft. Finde heraus, wie es Gewinne erzielt. Oder, wenn es noch keinen Gewinn bringt, wie es in Zukunft Gewinn machen wird. Wirklich … verstehe … was du kaufst.

Ich weiß, das sind sehr grundlegende Dinge, aber du wärst überrascht zu hören, wie viele Leute tatsächlich auf Dinge setzen, die einfach nicht funktionieren können … wie Long Blockchain Corp.

Schauen wir uns jetzt einige der Top-Artikel von Fool.de der letzten Woche an.

