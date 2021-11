Krypto: Shiba Inu schlägt Dogecoin auf OKEx!

Die Popularität von Shiba Inu(CRYPTO: SHIB) ist in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen und hat in einigen Fällen sogar den führenden Memecoin Dogecoin(CRYPTO: DOGE) in Bezug auf wichtige Kennzahlen überholt. Jetzt hebt OKEx hervor, dass SHIB im letzten Monat ein deutlich höheres Handelsvolumen auf der Plattform hatte.

Hunain Naseer – der leitende Redakteur bei OKEx Insights – sagte Benzinga, dass “SHIB ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung