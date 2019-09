Krypto-News: Wells Fargo und sein neues digitales Geld; Franklin Templeton möchte Gelder für Stellars Netzwerk bereitstellen

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, wichtige Aspekte des globalen Finanzsystems neu zu gestalten. Hier sind einige bemerkenswerte aktuelle Entwicklungen, die dazu beitragen sollten, diesen Megatrend voranzutreiben.

Wells Fargo baut ein neues globales Zahlungssystem auf

Wells Fargo (WKN:857949) kündigte Pläne für einen neuen internen Abwicklungsservice an, der auf der Grundlage der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) entwickelt wurde.

Wells Fargo Digital Cash, wie der Service genannt wird, wird grenzüberschreitende Zahlungen erleichtern. Der Banktitan, der 1,9 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, sagt, dass sein DLT-basiertes System eine „permanente, hoch sichere und vertrauenswürdige Aufzeichnung von Transaktionen“ liefern wird, die Kosten senkt und eine „nahezu Echtzeit-Geldbewegung“ ermöglicht.

„Als Folge der zunehmenden Digitalisierung von Bankdienstleistungen weltweit sehen wir eine wachsende Nachfrage nach einer weiteren Reduzierung der traditionellen Limitierungen und die heutige Technologie versetzt uns in eine starke Position, das voranzutreiben“, sagte Lisa Frazier, Leiterin der Wells Fargo Innovation Group in einer Pressemitteilung. „Wir glauben, dass DLT für eine Vielzahl von Anwendungsfällen vielversprechend ist, und wir sind bestrebt, diesen wichtigen Schritt zu unternehmen, um die Technologie materiell und skalierbar auf das Bankwesen anzuwenden.“



Wells Fargo plant, den Dienst im Jahr 2020 zu testen, beginnend mit Transaktionen in US-Dollar. Der Bankenriese beabsichtigt, den Service im Laufe der Zeit auf Multiwährungsüberweisungen auszudehnen und schließlich im gesamten globalen Filialnetz einzuführen.

„Wells Fargo Digital Cash hat das Potenzial, Wells Fargo in die Lage zu versetzen, Barrieren für Finanzinteraktionen in Echtzeit über mehrere Konten hinweg auf mehreren Marktplätzen auf der ganzen Welt zu beseitigen“, sagte Frazier.



Ist das der Beginn der Tokenisierung der Investmentfondsbranche?

Franklin Templeton Investments, eine 700 Mrd. US-Dollar schwere Vermögensverwaltungsgesellschaft, hat Anfang dieses Monats bei der U.S. SEC Commission einen vorläufigen Prospekt für einen neuen Geldmarktfonds eingereicht. Was diesen Fonds unter der Vielzahl der bereits verfügbaren Geldmarktfonds einzigartig macht, ist, dass die Aktien im Stellar-Netzwerk getauscht werden können.

Die blockchainbasierte Plattform von Stellar wurde als offenes Netzwerk zum Sparen und Bewegen von Geld konzipiert. Ziel ist es, Vermögenswerte liquide und flexibel zu machen, indem es den Nutzern leicht gemacht wird, tokenisierte Vermögenswerte schnell und kostengünstig zu konvertieren.

Franklin Templeton erklärte im Prospekt, das Unternehmen gehe davon aus, dass die blockchainbasierte Anlage den Aktionären mehr Transparenz biete und dazu beitragen werde, die Abwicklungszeiten zu verkürzen.

„Die Blockchain-Technologien haben die Möglichkeit, traditionelle Vermögenswert-Management-Produkte und -Dienstleistungen näher an transaktionale Zahlungen anzubinden“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber The Block. „Ein registrierter Geldmarktfonds, der durch echte Vermögenswerte gesichert und bei der SEC nach dem Investment Company Act von 1940 registriert ist, mit seinen Anteilen, die als native digitale Vermögenswerte auf einer Blockchain existieren und in einer digitalen Brieftasche gehalten werden, kann ein idealer stabiler digitaler Vermögenswert sein, der in der neuen Wirtschaft verwendet werden kann.“

