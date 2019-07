Krypto-News: Visa investiert in Custody Services, Uber schließt eine Healthcare-Partnerschaft ab

Große Unternehmen beginnen das enorme Potenzial der Krypto- und Blockchain-Technologie zu erkennen. Das Kapital fließt in diesen noch jungen Markt, da Unternehmensinvestoren versuchen, sich ihren Anteil am Wachstum der Branche zu sichern.

Hier sind ein paar aktuelle Deals, die besonders bemerkenswert sind.

Der Titan Visa (WKN:A0NC7B) nahm an einer 40-Mio.-Dollar-Finanzierungsrunde für das Kryptowährungsdepotunternehmen Anchorage teil.

Anchorage plant, sichere institutionelle Verwahrungsdienste anzubieten, die eine breite Palette digitaler Vermögenswerte unterstützen. Das Unternehmen strebt auch danach, über die reine Verwahrung von Vermögenswerten hinauszugehen, indem es seinen Kunden hilft, an Governance-Entscheidungen teilzunehmen und Renditen aus dem „Staking“ zu erzielen (im Wesentlichen erklärt sich ist das wie Zinsen aus dem Halten eines Tokens).

„Diese Investition steht im Einklang mit der globalen Strategie von Visa, mit aufstrebenden Fintech-Unternehmen zusammenzuarbeiten und in diese zu investieren“, sagte der Visa-Manager Terry Angelos in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns, Anchorage zu unserem wachsenden Anlageportfolio hinzuzufügen.“

Weitere namhafte Investoren sind die Venture-Capital-Unternehmen Andreessen Horowitz und Blockchain Capital. „Wir glauben, dass Anchorage der sicherste Ort ist, um digitale Vermögenswerte aufzubewahren, nachdem wir die Kryptoverwahrung über physische Kühllager mit fortschrittlicher Sicherheitstechnik hinaus modernisiert haben“, sagte Blockchain-Capital-Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter Bart Stephens.

Stephens fuhr fort, dass er glaube, dass Anchorage einen „transformativen Einfluss auf die Finanzwelt haben könnte

“… Mit der Entwicklung unserer Branche wird eine wachsende Anzahl von Kryptonetzwerken von der aktiven Beteiligung der Vermögenswertinhaber an Staking und Governance abhängen“, sagte Stephens. „Die Custody-Lösung der nächsten Generation von Anchorage ist ideal positioniert, um Investoren zu helfen, mit der zukünftigen Ausrichtung von Kryptonetzwerken Schritt zu halten.“

Durch die Bereitstellung von hochsicheren Verwahrungsdienstleistungen für professionelle Anleger könnte Anchorage den Zugang von institutionellem Kapital zum Kryptowährungsmarkt erleichtern.

Uber Health ist eine Tochtergesellschaft des Mitfahrdienstes Uber (WKN:A2PHHG), die sich auf die besonderen Transportbedürfnisse von Gesundheitsorganisationen und deren Patienten konzentriert. Um seine einzigartige Mission besser zu erfüllen, arbeitet Uber Health mit der Blockchain-Gesundheitsplattform Solve.Care zusammen, um medizinische Transportfahrten anzubieten.

„Jedes Jahr verpassen schätzungsweise 3,6 Mio. Amerikaner ihre Arzttermine wegen eines Mangels an zuverlässigem Transport, wobei die Kosten für verpasste Termine in der Primärversorgung auf 150 Mrd. US-Dollar jährlich geschätzt werden“, sagte Dan Trigub, Executive von Uber Health, in einer Pressemitteilung. „Bei Uber Health sind wir immer auf der Suche nach Wegen, um sicherzustellen, dass der Transport kein Hindernis für die Behandlung ist.“