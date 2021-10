Krypto-Markt: Analyst sagt Dogecoin könnte Niveau zurückerobern!

Justin Bennet, ein Krypto-Markt-Analyst mit 78.000 Twitter-Followern, sagt, dass Dogecoin (CRYPTO: DOGE) bald eine 500-1000%ige Rallye starten könnte.

Bennet sagt, dass Dogecoin jetzt konsolidiert, und wenn der Krypto in der Lage ist, das Niveau von $0,24 zurückzuerobern, kann dies zu einem mehrmonatigen Preisanstieg führen. "Wenn dies nach oben ausbricht, sind Ziele wie $0,32, $0,42 und $0,57 in Reichweite", so Bennet, "Denken



