Krypto-Kunst, die Sie berührt: NIVEA lanciert kostenlose NFT-Kunst über taktilen Wert

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- NIVEA betritt die Welt der NFTs (non-fungible token) und erforscht den Wert von Berührung- Ausgehend von der Überzeugung, dass Berührungen für alle zugänglich sein sollten, werden die NFTs kostenlos angeboten- Vorübergehend sehbehinderter Künstler nutzt den Tastsinn, um digitale Kunstwerke zu schaffenDie Hautpflegemarke NIVEA erschließt die vernetzte Welt der NFTs (non-fungible token), um den Wert der Berührung durch digitale Kunst zu zeigen. NIVEA glaubt an die Bedeutung von Berührungen für die geistige und körperliche Gesundheit und stellt die Zugänglichkeit von Berührungen für alle durch eine limitierte Auflage eines NIVEA NFT-Kunstwerks, das kostenlos erhältlich ist, in den Mittelpunkt.Non-fungible touchDie NFT-Technologie ermöglicht normalerweise den Handel mit und den Besitz von hochwertigen Token wie Kunst, Sammlerstücken oder Immobilien über Kryptowährungen und ist in letzter Zeit in der Kunstwelt immer beliebter geworden. Mit dem „Value of Touch" will NIVEA auf die Macht der Berührung aufmerksam machen und mit Hilfe der NFTs den Wert, den die Gesellschaft ihr derzeit zuschreibt, erörtern und eine Diskussion darüber anstoßen, wie wertvoll und kraftvoll Berührung sein kann, auch wenn sie für alle frei zugänglich ist.Die Künstlerin hinter dem NIVEA-Kunstwerk ist Clarissa Baldassarri, eine italienische bildende Künstlerin, die zu Beginn ihrer Karriere als Malerin unter einer vorübergehenden Sehbehinderung litt. Die Einschränkungen, die sie erlebte, inspirierten sie dazu, die Kunst wiederzuentdecken, und zwar durch eine bewusste Berührung, wie sie es nennt.NIVEAs NFT-Kunst wird geprägt auf Polygon (https://polygon.technology/) und wird in limitierter Auflage kostenlos über eine spezielle NIVEA Website. (http://nivea.com/thevalueoftouch) NIVEA ist die erste Massenmarke, die kostenlose NFTs anbietet, die den Wert der Berührung repräsentieren.Berühren mit AbsichtWenn die Einsamkeit mehr Raum im Leben der Menschen einnimmt, können menschliche Berührungen und das Gefühl, mit anderen verbunden zu sein, einen grundlegenden Unterschied ausmachen. „The Value of Touch" ist Teil des NIVEA-Markenleitbildes „Care for Human Touch to Inspire Togetherness", das im Januar 2021 eingeführt wurde. Auf diese Weise unterstützt die Marke Human-Touch-Projekte zur Förderung der Lebensqualität für Menschen, die von Einsamkeit bedroht sind. Bis 2025 will NIVEA weltweit 20 Millionen Euro in Human-Touch-Projekte investieren, die sich positiv auf die individuelle Gesundheit und das Wohlbefinden von mehr als 150.000 Menschen auswirken. Letztlich trägt jedes dieser Projektergebnisse zu einem gestärkten Gefühl menschlicher Verbundenheit und Widerstandsfähigkeit bei und mildert damit das Gefühl der Einsamkeit.Das NIVEA NFT-Kunstwerk „The Value of Touch" kann kostenlos abgeholt werden unter nivea.com/thevalueoftouch.Weitere Inhalte zum Projekt finden Sie auf der globalen Instagram-Seite von NIVEA @nivea (https://www.instagram.com/nivea/).Weitere Informationen finden Sie unter www.beiersdorf.com. (https://www.beiersdorf.com/)#CareForHumanTouch #TheValueOfTouch