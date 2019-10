Krypto-Jahresendrally bleibt weiterhin möglich…

Letzte Woche musste ich an dieser Stelle über ein kleines Blutbad an den Krypto-Märkten berichten. Ein Blutbad, das für die regelmäßigen Leserinnen und Leser meiner Ausführungen jedoch gar nicht sooo überraschend kam. Denn zwar schrieb ich schon vor einiger Zeit, dass ich in diesem Jahr durchaus mit einer Jahresendrally bei den Kryptowährungen rechne. Ich schrieb aber genauso, dass es zuvor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung