Krypto: Grünes Bitcoin-Mining?

Das Hanfunternehmen Generation Hemp, Inc. (OTCQB:GENH) gab bedeutende Entwicklungen in der zuvor angekündigten Zusammenarbeit mit einem führenden Akteur im Bitcoin-Hardware-Wiederverkaufsgeschäft, Crypt Solutions, Inc. bekannt, das unter dem Namen Cryptech Solutions firmiert.

Für das erste „Diversified Green Energy“-Projekt des Teams mit Bitcoin-Mining-Installationen, die letztlich Hanf-Biomasse als Biokraftstoff für den Betrieb der Mining-Ausrüstung nutzenwerden, sind die technischen Vorbereitungen und die Beschaffung der Ausrüstung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung