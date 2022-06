Krypto DEX ApolloX sichert sich eine Startfinanzierung

Antigua, Antigua und Barbuda (ots/PRNewswire) -Die wichtigsten Erkenntnisse:- ApolloX DEX hat sich eine strategische Investition gesichert, um die weitere Expansion voranzutreiben und den Web3-Handel zu gestalten- Zu den Investoren, die sich an der Seed-Finanzierungsrunde beteiligt haben, gehören Binance Labs, Kronos Research und 5 weitere- ApolloX will neue Produktlinien in seinem Ökosystem aufbauen und zur Selbstverwaltung der DAO übergehenApolloX (http://www.apollox.finance/), eine der Top 10 dezentralen Börsen (DEX) auf CoinMarketCap im Juni 2022, gab heute bekannt, dass sie sich eine Startfinanzierung in nicht genannter Höhe von Investoren wie Binance Labs und Kronos Research gesichert hat.Weitere Investoren, die sich an der Runde beteiligten, sind Lingfeng Capital, SafePal, TokenPocket, 3Commas und LUX Capital.Die strategische Finanzierung wird ApolloX dabei helfen, sein aktuelles Produkt zu erweitern und neue Produktlinien im Ökosystem aufzubauen - einschließlich Spothandel, Predict-to-Earn und DEX-as-a-Service. Seit seiner Einführung im September 2021 verzeichnet ApolloX weiterhin ein rasantes Wachstum, wobei das kumulierte Handelsvolumen im Mai 2022 158,87 Mrd. USD erreichte.„Das dezentrale Finanzwesen verdrängt zunehmend den Marktanteil des zentralen Finanzwesens. Die Protokolle werden in diesem wettbewerbsintensiven Bereich rasch erneuert, da die Nutzer mehr Kontrolle, Mehrwert und Zugänglichkeit verlangen. Wir sind begeistert, dass unsere Investoren unseren Beitrag zu dieser Entwicklung in Richtung Dezentralisierung und Web3 anerkennen", sagte ApolloX Captain, Gründer von ApolloX.ApolloX bietet eine leicht zugängliche und dennoch hochentwickelte dezentralisierte Handelslösung. Das Verständnis und die Leidenschaft des Teams für die Branche treiben ApolloX dazu an, Funktionen zu entwickeln, die die Erfahrung für alle Beteiligten an Kryptowährungen und Blockchain verändern werden.ApolloX 2.0 und DAO-SelbstverwaltungIm April 2022 kündigte die Plattform ihren zukunftsweisenden Plan zur Verwirklichung ihrer Vision von Web3 an:ApolloX 2.0 (https://apollox.link/2-0-plan-info), eine Verbrennung von 5,75 Milliarden APX-Token und den Übergang zur Selbstverwaltung durch eine dezentrale autonome Organisation (DAO).Die DAO-Struktur wird dazu beitragen, die Einführung dezentraler Krypto-Assets und nutzerzentrierter Blockchain-Technologie auf globaler Ebene zu fördern. ApolloX DAO wird Industriestandardlösungen verwenden, um eine dezentralisierte Verwaltung zu implementieren und eine transparente und vertrauenswürdige Entscheidungsfindung durch die Gemeinschaft für die Entwicklung der Plattform zu ermöglichen.ApolloX glaubt, dass die Zukunft der DAO dazu beitragen wird, die zentralisierte Führung zu beseitigen und die nächste Generation von Protokollen zu befähigen, die Blockchain-Innovation zu größeren Höhen zu bringen. Dies wird neue Märkte und Möglichkeiten für die Industrie mit sich bringen.Im kommenden Jahr wird ApolloX seinen Fahrplan umsetzen und den Grad der Dezentralisierung kontinuierlich verbessern. Außerdem wird das Unternehmen sein starkes Partnernetzwerk mit Plattformen und Unternehmen wie CoinMarketCap, PancakeSwap und Banxa Holdings weiter ausbauen.Informationen zu ApolloXApolloX ist eine der führenden dezentralen Krypto-Börsen. Die Mission der 2021 gegründeten ApolloX besteht darin, Krypto nicht nur für professionelle Händlerzugänglich zu machen sondern für alle. 2022 kündigte ApolloX ihren Plan an, auf ein DAO-Governance-Modell umzustellen.Das ApolloX-Ökosystem wächst schnell und umfasst unter anderem das integrierte DeFi Wallet, und ApolloX NFTs. APX ist der Utility-Token von ApolloX, der als Handelsprämien erworben und für die Verwaltung von ApolloX verwendet werden kann.Weitere Informationen finden Sie unter ApolloX DEX: www.apollox.finance.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1679784/Apollox_Logo.jpgPressekontakt:Vernessa Kwa,vernessa@apollox.comOriginal-Content von: ApolloX, übermittelt durch news aktuell