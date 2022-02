Die Krypto Börse Paybis senkt die Mindestkaufsumme auf 5 USD

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -GLASGOW, Schottland Paybis, eine führende Online-Krypto-Börse, hat die Mindestkaufsgrenzen für ihre Krypto-Transaktionen gesenkt. Kunden können nun Bitcoin kaufen (https://paybis.com/de/) sowie Dutzende anderer beliebter Währungen ab nur 5 USD. Damit ist Paybis die einzige große Krypto-Börse, die diesen Service anbietet.Um den Kauf noch erschwinglicher zu machen, verzichtet Paybis außerdem auf seine eigene Provision für die erste Krypto-Transaktion; Kunden müssen lediglich die Blockchain- und Zahlungsgebühren tragen.Dieses Angebot gilt für den ersten Kauf eines beliebigen Tokens mit Kredit- oder Debitkarte. Nutzer können zum Beispiel mit Bitcoin beginnen und dann auch Dogecoin kaufen (https://paybis.com/de/buy-dogecoin/) - das Angebot gilt trotzdem!Krypto erschwinglicher machenDie neuen Limits sind Teil der Mission von Paybis, Kryptowährungen für Menschen auf der ganzen Welt erschwinglicher zu machen.Paybis bietet bereits eine einfache und intuitive Benutzererfahrung. Es müssen keine Einzahlungen oder Abhebungen vorgenommen werden. Die Nutzer können Kryptowährungen einfach mit ihrer Kreditkarte kaufen, wie bei jedem anderen Online-Einkauf auch.Mit den neuen Limits hofft Paybis, mehr Menschen, die sich für Krypto interessieren, zu einem ersten Kauf zu bewegen. Wenn sie bereits einige Kryptowährungen besitzen, ist dies eine großartige Gelegenheit, ihr Portfolio zu diversifizieren.Eine wachsende Krypto-BörseDie niedrigeren Limits sind nur die jüngste in einer Reihe von laufenden Entwicklungen bei der Paybis-Börse. Sie fügt auch ständig neue Krypto-Token hinzu und erweitert ihre leistungsstarken Tools. Die Nutzer können den aktuellen Bitcoin-Kurs (https://paybis.com/de/price/bitcoin/) genauso einfach überprüfen wie den Kauf.Darüber hinaus arbeitet Paybis ständig an neuen Produkten und Dienstleistungen, um den sich ändernden Bedürfnissen von Krypto-Enthusiasten gerecht zu werden und neuen Kunden Krypto näher zu bringen.Über PaybisPaybis ist eine große Online Krypto Börse, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu Krypto zu erleichtern. Sie ermöglicht ihren Kunden, mehr als 50 Kryptowährungen schnell und sicher zu kaufen, ohne Einzahlungs- oder Abhebungsgebühren. Sie akzeptiert mehr als 40 internationale Währungen und verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Kredit- und Debitkarten, E-Geld-Dienste und Banküberweisungen. Paybis erfüllt alle geltenden Vorschriften und befolgt die strengsten Sicherheitsmaßnahmen. Seine Dienstleistungen sind in mehr als 180 Ländern weltweit und in 48 US-Bundesstaaten verfügbar.Kontakte:Innokenty Isers,business@paybis.com, Tel No +37125901874Original-Content von: Paybis, übermittelt durch news aktuell