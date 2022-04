Krypto-Anleger aktuell vernünftiger als Aktien-Anleger!

Bereits Ende November vergangenen Jahres erklärte Fed-Chef Jerome „Jay“ Powell, dass es an der Zeit sei, die hohe Inflation nicht mehr als „transitory“ (zu Deutsch: vorübergehend) zu bezeichnen. Seitdem ist die Fed offiziell in den Krieg gegen die Inflation gezogen. So wurde zuletzt der US-Leitzins (Fed Funds Rate) erstmals wieder, wenn auch zunächst nur um 0,25%, angehoben. Für das nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung