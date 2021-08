Krypto-Aktien: Warren Buffett’s zwielichtigkeit!

Der legendäre Investor Warren Buffett war in den letzten Jahren ein ausgesprochener Kritiker von Kryptowährungen.

Mehrere der Beteiligungen von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) haben in das Wachstum von Kryptowährungen investiert, was dazu führen könnte, dass Buffett seine Meinung ändert oder Positionen in seinem Portfolio verkauft.

Am Montag machte Visa Inc (NYSE:V) mit dem Kauf von CryptoPunk #7.610 Schlagzeilen.

Visa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung