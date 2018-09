Krypto AG erwirbt Anteil an Blockchain-Spezialist Datarella GmbH (FOTO)

München (ots) -Mit der Krypto AG (www.krypto.ag) begrüßt die Datarella GmbH ihrenneuen Gesellschafter. Die Krypto AG ist ein börsennotierterInfrastrukturanbieter im Bereich Blockchain-Technologie mit Sitz inBerlin.Der Einsteg der Krypto AG in Blockchain-Entwickler Datarellabietet Kunden und Partner beider Unternehmen signifikante Vorteilehinsichtlich Leistungsspektrum sowie Betreuungskompetenz: mit denBlockchain-Zentren Berlin und München ist Datarella ab sofort sowohlin Europas größter Blockchain-Community als auch am stärkstenWirtschaftsstandort vertreten."Das Krypton AG Team bringt wertvolle Expertise in den BereichenInitial Coin Offering ICO und Kryptowährungen zum BlockchainTechnologieangebot der Datarella mit. Dies ist insbesondere aufunseren Kernfeldern Finanzindustrie und Mobilität von Vorteil", soDatarella CEO Michael Reuter. Tobias Schröder, Vorstandsmitglied derKrypta AG ergänzt: "Die Krypta AG ist froh, mit Datarellaausgewiesene Blockchain-Experten an unserer Seite zu wissen, die inmehreren produktiven Projekten bewiesen haben, welchesozio-ökonomischen Resultate der Einsatz von Blockchain-Technologieerzielen kann."Auch das Datarella Eigenprodukt RAAY - ein neuesblockchain-basiertes Betriebssystem für die Finanzindustrie -profitiert von der neuen Partnerschaft: bereits im Herbst diesesJahres sei mit ersten innovativen Finanzprodukten basierend auf demRAAY Betriebssystem zu rechnen, so Michael Reuter.DATARELLA GMBHDie Datarella GmbH, München, wurde von Michael Reuter, JoergBlumtritt, Kira Nezu und Yukitaka Nezu 2013 in München gegründet,Konzeption und Kundenbetreuung erfolgen aus dem Münchner Büro.Software Entwicklung wird im Schwesterunternehmen Baltic DataScience, Gdansk, geleistet.Geschäftsbereiche von Datarella sind Big Data und BlockchainSolutions. Während in den ersten Jahren Big Data Solutions denHauptanteil des Geschäfts ausmachten, besteht seit 2016 ein Großteilder Aktivitäten aus Blockchain-Projekten. Das bekannteste ProjektBuilding Blocks wurde am 1. Mai 2017 im Auftrag des World FoodProgramme der United Nations in einem Flüchtlingslager in Jordaniengelauncht und wird seitdem von Datarella und Baltic Data Sciencebetrieben und ausgeweitet.Neben der kompletten Umsetzung komplexer Blockchain-Projektekonzipiert und erstellt Datarella Lösungen im BereichCrypto-Economics, wie beispielsweise Incentivemechanismen fürDistributed Autonomous Organizations (DAO), Pre-mined Utility Tokens(Funktions-Token) Token Storage Lösungen, oder das eigenentwickelteTwo-Token-Model, einer Kombination aus wertstabilem Funktions-Tokenund einem hochvolatilen Investment-Token. Datarella arbeitetprojektbezogen mit Wissenschaftlern des Imperial College, London, derTechnischen Universität München TUM, sowie mit den Crypto-Economics-Experten des Venture Capital Unternehmens Outlier Ventures, London,zusammen.KRYPTO AGDie Krypto AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgruppe mit Fokusauf Blockchain-Technologien und Investments in den BereichenTechnology & Development (Datarella GmbH, Helix Cognitive ComputingGmbH), Advisory & Consulting (Krypto Management Consulting GmbH)sowie Education & Communities (KryptoEducation GmbH). Das Unternehmenmit Verwaltungssitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio vonBeteiligungen und entwickelt die Beteiligungen strategisch weiter.Die Krypto AG schafft Werte für ihre Investoren und leistet einenBeitrag zum Wachstum des Blockchain-Ökosystems.Pressekontakt:Martin Schäffnermartin.schaeffner@datarella.comOriginal-Content von: Datarella GmbH, übermittelt durch news aktuell