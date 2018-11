Kruse: Maritime Wirtschaft erneut umfangreich im Bundeshaushalt bedacht

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss beschließt zusätzliche 85Millionen EuroIn der gestrigen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses desDeutschen Bundestages wurde entschieden, dass für die maritimeWirtschaft zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werdensollen. Hierzu erklärt Rüdiger Kruse, Beauftragter derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für die maritime Wirtschaft:"Zusätzliche 85 Millionen Euro an Fördermitteln sind nichtselbstverständlich. Die maritime Wirtschaft ist jedoch von zentralerBedeutung für uns als Handelsnation und insbesondere auch im Hinblickauf unsere nationalen Klimaziele. Diese Argumente haben bei denBeratungen zum Bundeshaushalt 2019 überzeugt."Anbei finden Sie eine Auswahl der eingebrachten Projekte:Streichung der Befahrensabgaben für Binnenschiffe 45,5 MillionenEuroUnter allen Verkehrsträgern stellen Wasserwege die mit Abstandumweltfreundlichste Variante dar, Waren von A nach B zutransportieren. So verursacht jeder Tonnenkilometer per Schiff nureinen Bruchteil der CO2-Emissionen, die beispielsweise der Transportper LKW auf gleicher Strecke ausstoßen würde. Vor diesem Hintergrundmachen wir die Verlagerung des Warenverkehrs auf Binnenschiffefinanziell attraktiver, in dem wir die Befahrensabgaben auf deutschenWasserstraßen (bis auf den Nord-Ostsee-Kanal) ersatzlos streichen.Neuauflage des Förderprogramms "Innovative Hafentechnologien" 27Millionen Euro zusätzlichMit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 27 Millionen Euro sichert derHaushaltsausschuss erstens das bestehende Programm "IHATEC I"finanziell ab und beschließt zweitens seine Fortsetzung in Form desProgramms "IHATEC II" ab 2021. Damit helfen wir den Häfen, das starkanwachsende Umschlagaufkommen zu bewältigen und Logistikketten zuverbessern. Die Projekte können eine große Bandbreite haben - vomEinsatz automatisierter Systeme für den Güterumschlag über dieIT-optimierte Prozesssteuerung in der Lagerhaltung bis hin zuMaßnahmen zur Bekämpfung von Cyber-Angriffen.Weitere Förderung digitaler Testfelder in Häfen 7,9 Millionen Eurozusätzlich bis 2020Mit den digitalen Testfeldern verfolgen wir unsere Strategie zurSteigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen konsequentweiter. Auf den Testfeldern können die Innovationen der Logistik 4.0,des Güterumschlags und -transports unter Realbedingungen erprobt,bewertet und weiterentwickelt werden. Hierfür stellen wir aktuellnochmal 7,9 Millionen. Euro in den Bundeshaushalt ein.Perspektive des Deutschen Maritimen Zentrums gesichert 3 MillionenEuro in 2020Schon als der Haushaltsausschuss das Deutsche Maritime Zentrum(DMZ) im Jahr 2016 initiierte, wurde das Projekt von Hamburgsmaritimer Wirtschaft als großer Erfolg gefeiert. In der Zwischenzeithat sich der Mut zu dieser Investition als richtige Entscheidungbewährt: Das DMZ übernimmt bereits eine Reihe vonbranchenübergreifenden Aufgaben rund um Forschung, Entwicklung undInnovationsförderung. Um die Planungs- und damit Arbeitsfähigkeitdieser wichtigen Institution sicherzustellen, haben wir dieFinanzierung der kommenden Jahre schon heute fest im Bundeshaushaltverankert.Neue Behördenstellen133 neue StellenNicht nur die maritime Wirtschaft muss sich weiterentwickeln, auchdie staatlichen Behörden müssen an veränderte Rahmenbedingungenangepasst werden. Daher haben wir 133 zusätzliche Stellen imEinzelplan des Verkehrsministeriums beschlossen. Diese umfassen unteranderem Stellen für die Intensivierung der Ingenieur-Ausbildung ander Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, 25 Stellen zur Verbesserungder ökologischen Durchlässigkeit an Bundeswasserstraßen, 54 Stellenfür den Betrieb eines bundeseigenen Laderaumsaugbaggers und 24Stellen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.Studie "Anreize für Neubauten kleinerer Schiffe" 100.000 EuroWir haben uns in den vergangenen Jahren bereits vielfach fürInnovationsförderung im Schiffbau engagiert. Daraus ergibt sich eingroßes Potenzial für Effizienzsteigerungen und Emissionsreduktionen -wenn diese Innovationen denn auch tatsächlich Anwendung finden.Insbesondere im Bereich der Binnenschifffahrt haben wir es allerdingsmit einer veralteten Flotte zu tun. Im Haushalt 2019 haben wir daherdie Finanzierung einer Studie zum Thema "Anreize für Neubautenkleinerer Binnenschiffe (bis max. 100m Länge)" untergebracht, um eineErneuerung der deutschen Binnenschifffahrtsflotte auf den Weg zubringen.Umweltfreundlicher Bordstrom1 Million Euro zusätzlichAuch fördern wir im Haushalt 2019 die Investitionen inumweltfreundlichen Bordstrom bzw. in mobile Landstromanlagen. Zuviele der in deutschen Häfen liegenden Schiffe decken ihrenStrombedarf derzeit noch mithilfe kostengünstiger - undemissionsstarker - Dieselgeneratoren. Mithilfe dieses Programmskönnen unsere Häfen umweltfreundlicheren Strom zuwettbewerbsfähigeren Preisen anbieten - zum Beispiel in Formmoderner, mobiler LNG-Generatoren mit etwa 70 Prozent wenigerFeinstaubemission.Smarte Binnenschiffe300.000 EuroDie Binnenschifffahrt ist eine oft unterschätzte Schlüsselstellebei der Luftverbesserung in unserer Hafenstadt. Um die Abläufe diesesVerkehrsträgers noch effizienter zu gestalten, haben wir dieFinanzierung eines Forschungsprojektes des Fraunhofer Instituts fürMaritime Logistik und Dienstleistungen beschlossen. Konkret geht eshierbei um die Untersuchung der Interaktion zwischen den digitalenInfrastrukturelementen an Land und an Bord.