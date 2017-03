Kruse: Innovation und Forschung sind Wettbewerbsvorteile deutscher maritimer Wirtschaft

Berlin (ots) - Koalitionsfraktionen führen verlässliche maritimePolitik fortIm Vorfeld der 10. Nationalen Maritimen Konferenz am 4. Aprilunter Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hamburgberät der Deutsche Bundestag am morgigen Donnerstag zur Lage dermaritimen Wirtschaft. Der eingebrachte Koalitionsantrag befasst sichmit den Chancen und Herausforderungen in den Bereichen Schifffahrt,Häfen und Logistik, Schiffbau und Meerestechnik, Klima undUmweltschutz sowie maritimer Sicherheit. Dazu erklärt der Beauftragtefür maritime Wirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rüdiger Kruse:"Der maritime Bereich bietet in den nächsten Jahren großewirtschaftliche Chancen. Innovationen in diesem Sektor tragenwesentlich zur Lösung globaler Herausforderungen bei, einschließlichdes Klimawandels. Die CDU/CSU-Fraktion hat daher bereits in dieserLegislaturperiode erhebliche Anstrengungen unternommen, gemeinsam mitder Industrie Maßnahmen zu erarbeiten, die Innovation und Forschungin diesem Bereich voranbringen. Umweltfreundliche Technologie in derSchifffahrt - made in Germany - ist schon heute ein starkerWettbewerbsvorteil, und soll es bleiben."Hintergrund:Forderungen des Koalitionsantrages sind u.a.:- Das Deutsche Maritime Zentrum (DMZ) in Hamburg sollzielorientiert aufgebaut werden. Aufgaben umfassen dieKoordinierung von Forschung, Entwicklung und Innovation imBereich der maritimen Wirtschaft sowie das Angebotinnovationsfördernder, marktbezogener Dienstleistungen. In engerVerzahnung sollen die Aktivitäten mit der Forschungsförderungdes Bundes und der Länder abgestimmt werden.Schifffahrt- Das "Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in derSeeschifffahrt" (Maritimes Bündnis) soll mit möglichst allenBündnispartnern weitergeführt werden.- Die Ratifizierung der Hongkong-Konvention ("Hong KongInternational Convention for the Safe and Environmentally SoundRecycling of Ships") soll schnellstmöglich vorbereitet werden.Die Bundesregierung soll sich auch innerhalb der EU für einebreite Ratifizierung einsetzen, um deutliche Fortschritte fürdie Arbeitssicherheit und den Umweltschutz beimSchiffsrecycling, insbesondere auch in den großenRecyclingstaaten, zu erzielen.Häfen und Logistik- Es gilt, das Verfahren zur Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer zuverbessern mit dem Ziel, akute Wettbewerbsnachteile deutscherSeehäfen, z.B. im Verhältnis zu niederländischen Seehäfen, indiesem Bereich zu beseitigen.- Die Anwendung des Beihilferechts muss praxisgerecht und unterBerücksichtigung der geographischen und strukturellen Spezifikader deutschen Häfen verlaufen. Die sogenannte allgemeineInfrastruktur, die Zugangsinfrastruktur und jegliche Form derUnterhaltung sollen ohne Genehmigungsvorbehalt der EuropäischenUnion durchführbar und öffentlich finanzierbar sein.- Das erfolgreiche Förderprogramm Innovative Hafentechnologien(IHATEC) soll über das Jahr 2020 hinaus verlängert werden.Schiffbau und Meerestechnik- Das Förderprogramm "Innovativer Schiffbau sichertwettbewerbsfähige Arbeitsplätze" soll auf hohem Niveaufortgeführt werden.- Entwickelt werden soll ein umfassender Ansatz für die Förderungund Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien in derSchifffahrt. Unterstützt werden soll die Etablierung einesProgramms der Bundesländer zur Anwendung eines einheitlichenAnreizsystems (Green Award System) in den Häfen wie es z.B. inden Niederlanden besteht.Klima und Umweltschutz- Ein klares Signal soll gegen Menschenrechtsausbeutung in derFischereiindustrie und gegen illegale, nicht gemeldete und nichtregulierte Fischerei (IUU) gesendet werden. Bei Verhandlungenüber ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den ASEANStaaten soll auf die strikte Einhaltung starker und klardefinierter sozialer und ökologischer Standards beim Handel mitFisch und Fischereiprodukten geachtet werden.- Maßnahmen mit konkreten Zielvorgaben zur deutlichen Reduzierungder Einträge von Plastikmüll und Mikroplastik in die Weltmeerebis zum Jahr 2030 sollen erarbeitet werden. DieG20-Präsidentschaft soll genutzt werden, auch Maßnahmen gegenden Meeresmüll zu vereinbaren. Außerdem ist die Vereinbarungeiner internationalen Konvention zu verfolgen, umunkontrolliertes Einbringen von Plastik in die Umwelt zuvermeiden.Offshore-Windindustrie- Alternative Maßnahmen unterhalb des Netzausbaus sollen geprüftwerden, um die Kosten des Netzengpassmanagements zu begrenzen.Zum Beispiel durch bessere IT, durch Temperatur-Monitoring oderdurch Neubeseilung mit leistungsfähigeren Kabeln.Maritime Sicherheit- Die besonderen Kompetenzen des Deutschen Zentrums für Luft- undRaumfahrt (DLR) im Bereich Echtzeitdienste sollen genutzt unddas DLR-Institut zum Schutz maritimer Infrastrukturen amStandort Bremerhaven als wichtiger Kooperationspartner für diemaritime Industrie aufgebaut werden.- Wichtig ist, die Deutsche Marine vor dem Hintergrund stetigwachsender Aufgaben, zügig und kontinuierlich mit dem dafürnötigen Material und Personal auszustatten.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell