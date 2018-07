Krupp-Stiftung plant Sondersitzung

ESSEN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Führungskrise beim Essener Industriekonzern Thyssenkrupp plant die Krupp-Stiftung eine Sondersitzung. am Freitag steht ein außerplanmäßiges Treffen des Stiftungskuratoriums an, berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Kuratoriumsmitglieder. Unter der Leitung von Stiftungschefin Ursula Gather will sich das Kuratorium demnach mit der aktuellen Lage nach dem überraschenden Rücktritt von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger befassen. Die Stiftung ist mit rund 21 Prozent größter Einzelaktionär des Essener Industriekonzerns.

Das Kuratorium ist das wichtigste Führungsgremium der Krupp-Stiftung. Aus dem Stiftungskuratorium ist Verblüffung über die Darstellung von angeblich mangelnder Unterstützung für Hiesinger zu hören, berichtet die Zeitung. Es sei davon auszugehen, dass das Kuratorium Gather bei der Sitzung am Freitag den Rücken stärken werde. Gather war wegen des Hiesinger-Rücktritts in die Kritik geraten.

